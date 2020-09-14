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Украинская легкоатлетка завоевала "золото" на международном турнире в Берлине

Понедельник, 14 сентября 2020, 09:40

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук победила в международном турнире ISTAF в Берлине.

Источник: Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook

Дословно: "Поздравляем Марину Бех-Романчук с победой на международном турнире ISTAF в Берлине". 

 
ФОТО С FACEBOOK федерации легкой атлетики УКРАИНЫ

Детали: Украинка выиграла "золото" в прыжках в длину, преодолев отметку в 6,87 м.

В НОК отметили, что для Бех-Романчук это лучший результат в сезоне.

Марина Бех-Романчук – 25-летняя украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.

Украинская правда
Темы: спорт


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