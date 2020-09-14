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Прем’єр Польщі попередив про найбільшу небезпеку завершення "Північного потоку-2"

Понеділок, 14 вересня 2020, 10:46

Трубопровід "Північний потік-2" підриває енергетичну політику ЄС зсередини та є особливо небезпечним через свій вплив на Німеччину. 

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у статті, опублікованій в неділю, 13 вересня, в німецькій щоденній газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Спроба отруїти головного опозиційного активіста забороненою хімічною речовиною за два дні до запланованих дебатів щодо відносин між ЄС і Росією, які повинні були відбутися в Берліні, є викликом для всього демократичного співтовариства.

Не можна здалеку погрожувати Росії вказівним пальцем, а потім вплутатись в проєкт "Північний потік - 2" з "Газпромом"", - пише польський прем’єр-міністр.

За його словами, будівництво "Північного потоку-2" підриває енергетичну політику ЄС зсередини. 

"Трубопровід зробить Європу залежною від поставок російського газу і дасть російським олігархам значні фінансові вливання. Однак найнебезпечніше в цьому те, що Росія під прикриттям економічної співпраці набуває впливу на поведінку одного з найбільш важливих в економічному та політичному планах партнерів по ЄС і НАТО: Німеччини", - пише глава польського уряду. 

Він наполягає, що Європа повинна розглядати ситуацію в Білорусі і напад на Алексєя Навального як "можливо, останнє нагадування". 

"Єдиний раціональний вихід - відмовитися від проєкту "Північний потік - 2". Це не тільки голос Польщі; Аналогічної думки дотримуються і німецькі політики, особливо Норберт Рьоттген і Фрідріх Мерц", - резюмує Моравецький. 

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір погоджувати з європейськими партнерами будь-які дії проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиціонера Алєксєя Навального.

Вона також зазначила, що ще не прийняла остаточного рішення про те, чи торкнуться будь-які дії проти Москви газопроводу "Північний потік-2".

Спершу Меркель заявляла, що питання газопроводу і отруєння Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.  7 вересня вона заявила, що вже не виключає, що газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції у зв’язку з отруєнням Навального. 

Теми: ПольщагазЄвропа


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