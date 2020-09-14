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Премьер Польши предупредил о самой большей опасности завершения "Северного потока-2"

Понедельник, 14 сентября 2020, 10:46

Трубопровод "Северный поток-2" подрывает энергетическую политику ЕС изнутри и является особенно опасным из-за своего влияния на Германию.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной в воскресенье, 13 сентября, в немецкой ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Попытка отравить главного оппозиционного активиста запрещенным химическим веществом за два дня до запланированных дебатов об отношениях между ЕС и Россией, которые должны были состояться в Берлине, является вызовом для всего демократического сообщества.

Нельзя издалека угрожать России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект "Северный поток - 2" с "Газпромом" ", - пишет польский премьер-министр.

По его словам, строительство "Северного потока-2" подрывает энергетическую политику ЕС изнутри.

"Трубопровод сделает Европу зависимой от поставок российского газа и даст российским олигархам значительные финансовые вливания. Однако самое опасное в этом то, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества приобретает влияние на поведение одного из наиболее важных в экономическом и политическом планах партнеров по ЕС и НАТО: Германии" , - пишет глава польского правительства.

Он настаивает, что Европа должна рассматривать ситуацию в Беларуси и нападение на Алексея Навального как "возможно, последнее напоминание".

"Единственный рациональный выход - отказаться от проекта "Северный поток - 2". Это не только голос Польши; Аналогичного мнения придерживаются и немецкие политики, особенно Норберт Реттген и Фридрих Мерц", - резюмирует Моравецкий.

Темы: ПольшагазЕвропа
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