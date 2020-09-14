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Поплічнику окупантів, який затримував українців під Судаком, оголосили підозру

Понеділок, 14 вересня 2020, 10:56
Поплічнику окупантів, який затримував українців під Судаком, оголосили підозру
ark.gp.gov.ua

Українська прокуратура та поліція окупованого Криму заочно повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Джерело: прокуратура АРК

Деталі: Учаснику НЗФ "Самооборона Криму" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 8 років із конфіскацією майна або без такої.

На даний час, "самооборонівця" оголошено в розшук.

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи учасником незаконного збройного формування "Самооборона Криму", протягом лютого-березня 2014 року, озброєний, проходив "службу" при в’їзді до м. Судак АР Крим. 

Підозрюваний здійснював незаконні перевірки документів громадян, обшук їхніх транспортних засобів, а також приймав участь у затриманні українських громадян на території півострова".

 

Нагадаємо: Росія окупувала Крим у лютому-березні 2014 року, скориставшись із трагічних подій на Майдані у центрі Києва та зміни влади в Україні після втечі Віктора Януковича в РФ.

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Українська правда

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Теми: Криманексіяокупаціяпрокуратура
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