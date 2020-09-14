Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поплічнику окупантів, який затримував українців під Судаком, оголосили підозру

Понеділок, 14 вересня 2020, 10:56
ark.gp.gov.ua

Українська прокуратура та поліція окупованого Криму повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Джерело: прокуратура АРК

Деталі: Учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Криму" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 8 років із конфіскацією майна або без такої.

На даний час, "самооборонівця" оголошено в розшук.

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи учасником незаконного збройного формування "Самооборона Криму", протягом лютого-березня 2014 року, озброєний, проходив "службу" при в’їзді до м. Судак АР Крим. 

Підозрюваний здійснював незаконні перевірки документів громадян, обшук їхніх транспортних засобів, а також приймав участь у затриманні українських громадян на території півострова".

 

Теми: Криманексіяокупаціяпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні ще майже 2,5 тисячі хворих на COVID, на Тернопільщині – різке зростання

ВідеоФокін увійшов у ТКГ після того, як онука познайомила його із Єрмаком

Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

У Мінську затримано понад 400 осіб

Представництво президента в Криму відповіло РФ: водою має забезпечити окупант

НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа Юрченка зі "Слуги народу" – джерела

Усі новини...
Крим
Представництво президента в Криму відповіло РФ: водою має забезпечити окупант
МЗС висловило протест через "вибори" у Криму й просить посилити санкції
Дефіцит води в Криму: Аксьонов назвав Україну терористкою і хоче проти неї справ
Останні новини
11:05
Лікарі розповіли про стан Балуха
11:04
Стало відомо, хто придбає американську частину TikTok
10:59
Богдан: Ніколи не повернуся в Офіс Зеленського
10:56
фотоПоплічнику окупантів, який затримував українців під Судаком, оголосили підозру
10:46
Прем’єр Польщі попередив про найбільшу небезпеку завершення "Північного потоку-2"
10:36
У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих
10:33
За тиждень нових випадків COVID в Україні стало на 11% більше
10:29
Лукашенко полетів у Сочі на переговори з Путіним
10:09
Мінфін направив на розгляд уряду проєкт держбюджету на 2021 рік
09:40
фото Українська легкоатлетка здобула "золото" на міжнародному турнірі у Берліні
Усі новини...