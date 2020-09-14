Пособнику оккупантов, который задерживал украинцев под Судаком, объявили подозрение
Украинская прокуратура и полиция оккупированного Крыма заочно сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".
Источник: прокуратура АРК
Детали: Участнику НВФ "Самооборона Крыма" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
На данный момент, "самообороновец" объявлен в розыск.
Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", в течение февраля-марта 2014 года, вооруженный, проходил "службу" при въезде в г. Судак АР Крым.
Подозреваемый осуществлял незаконные проверки документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимал участие в задержании украинских граждан на территории полуострова".
Напомним: Россия оккупировала Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись трагическими событиями на Майдане в центре Киева и сменой власти в Украине после бегства Виктора Януковича в РФ.
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