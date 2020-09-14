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Підземний протест на батьківщині президента продовжують 195 шахтарів

Понеділок, 14 вересня 2020, 11:25
Підземний протест на батьківщині президента продовжують 195 шахтарів

Станом на понеділок, 14 вересня, 195 гірників шахт Криворізького залізорудного комбінату продовжують акції протесту під землею.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook 

Пряма мова: "195 гірників шахт "Октябрська", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" 12 добу продовжують підземний протест. З місця повідомляють, що вночі на Октябрську приїжджала машина швидкої допомоги".

Що передувало: 8 вересня стало відомо, що майже 400 шахтарів оголосили підземний протест і вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.

Довідково: Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

Комбінат знаходиться в управлінні групи "Приват" Ігоря Коломойського та компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

Українська правда
Теми: шахтизарплатиакції
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