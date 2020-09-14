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Подземный протест в Кривом Роге продолжают 195 шахтеров

Понедельник, 14 сентября 2020, 11:25

По состоянию на понедельник, 14 сентября, 195 шахтеров продолжают акции протеста под землей в Кривом Роге.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "195 горняков шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" 12 сутки продолжают подземный протест. С места сообщают, что ночью на Октябрьскую приезжала машина скорой помощи".

Что предшествовало: 8 сентября стало известно, что около 400 шахтеров объявили подземный протест и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Украинская правда
Темы: шахтызарплатыакции


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