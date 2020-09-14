По состоянию на понедельник, 14 сентября, 195 горняков шахт Криворожского железорудного комбината продолжают акции протеста под землей.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "195 горняков шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" 12 сутки продолжают подземный протест. С места сообщают, что ночью на Октябрьскую приезжала машина скорой помощи".

Что предшествовало: 8 сентября стало известно, что около 400 шахтеров объявили подземный протест и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Справка: Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Батькивщина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.

Комбинат находится в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского и компании "Метинвест" Рината Ахметова.