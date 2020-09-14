Найближчі дні потішать теплом без дощів

Найближчої доби синоптична ситуація не зміниться: погоду в Україні як і раніше буде визначати суха і відносно тепла повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У вівторок в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті до 29°, на північному сході і в Карпатах близько 20°.

У Києві 15 вересня опадів не очікується, температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

У середу в Україні також без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні до 19°; вдень 25-30°, в північно-східних областях 21-26°.

У столиці 16 вересня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

Додатково: 14 вересня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 20-22°, в Дніпрі в межах Києва 19°.