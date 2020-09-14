Ближайшие дни еще порадуют теплом без дождей

В ближайшие сутки синоптическая ситуация не изменится: погоду в Украине по-прежнему будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: Во вторник в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье до 29°, на северо-востоке и в Карпатах около 20°.



В Киеве 15 сентября осадков не ожидается, температура ночью 14-16°, днем 25-27°.



В среду в Украине также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, на юге до 19°; днем 25-30°, в северо-восточных областях 21-26°.



В столице 16 сентября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.



Дополнительно: 14 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре в пределах Киева 19°.