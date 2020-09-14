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Місто у Франції вперше дозволило пробіг голих велосипедистів

Понеділок, 14 вересня 2020, 12:42

У Франції після кількох років безрезультатних спроб відбувся перший Всесвітній голий велопробіг, учасники якого крутять педалі без одягу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Захід відбувся у місті Ренн, що у французькому регіоні Бретань. Десятки оголених велосипедистів проїхали містом у надії, що ця подія стане щорічною.

Всесвітній голий велопробіг (WNBR) або Cyclonudista - рух, популярний у Бельгії, Іспанії, Німеччині та США. І хоча у Франції представлений один із найпотужніших натуристських рухів у Європі, голий велопробіг тут раніше ніколи не дозволявся. 

Французьке законодавство забороняє "навмисне сексуальне демонстрування на очах інших людей у ​​доступному для громадськості місці". Правопорушники ризикують отримати до одного року ув'язнення та штраф.

На вихідних місто Ренн стало першим, що дозволило велосипедистам, подекуди одягненим тільки в годинник чи капелюх, проїхати 15 км вулицями і парками.

Місцева влада в останній момент заборонила пробіг у Парижі та Ліоні, але дозволила у Ренні - лише змінивши маршрут,  щоб учасники не їхали до центру міста. 

Велосипедисти кажуть, що окрім розваги несуть і серйозніше повідомлення. WNBR був заснований в 2003 році для підвищення обізнаності про зміну клімату та вразливість планети. Його учасники переконані, що екологічний транспорт, такий велосипед, є кращим навіть за "зелені" автомобілі. 

"У нас тільки одна планета, тому ми хочемо її захистити. Коли ти дбаєш про природу, краще бути голим, так ти показуєш свою крихкість", - прокоментував один із учасників велопробігу. 

Теми: Франція


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