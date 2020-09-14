Город во Франции впервые разрешил пробег голых велосипедистов
Во Франции после нескольких лет безрезультатных попыток состоялся первый Всемирный голый велопробег, участники которого крутят педали без одежды.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.
Мероприятие состоялось в городе Ренн, что во французском регионе Бретань. Десятки обнаженных велосипедистов проехали по городу в надежде, что это событие станет ежегодным.
Всемирный голый велопробег (WNBR) или Cyclonudista - движение, популярное в Бельгии, Испании, Германии и США. И хотя во Франции представлено одно из самых мощных натуристских движений в Европе, голый велопробег здесь раньше никогда не разрешался.
🇫🇷 Interdite à Paris et Lyon, la première #Cyclonudista de #France a été autorisée à #Rennes. Une centaine de cyclistes nus ont défilé dans les rues de la capitale bretonne pour attirer l’attention sur la vulnérabilité de l’homme et de son écosystème pic.twitter.com/kJIbDyzhFY— Alexandre (@alex_le_bars) September 13, 2020
Французское законодательство запрещает "умышленную сексуальную демонстрацию на глазах других людей в доступном для общественности месте". Правонарушители рискуют получить до года заключения и штраф.
На выходных город Ренн стал первым, что позволил велосипедистам, иногда одетым только в шляпу или наручные часы, проехать 15 км по улицам и паркам.
Местные власти в последний момент запретили пробег в Париже и Лионе, но позволили в Ренне - лишь изменив маршрут, чтобы участники не ехали в центр города.
Велосипедисты говорят, что кроме развлечения несут и более серьезное сообщение. WNBR был основан в 2003 году для повышения осведомленности об изменении климата и уязвимости планеты. Его участники убеждены, что экологический транспорт, такой как велосипед, является лучшим даже за "зеленые" автомобили.
"У нас только одна планета, поэтому мы хотим ее защитить. Когда ты заботишься о природе, лучше быть голым, так ты показываешь свою хрупкость", - прокомментировал один из участников велопробега.