Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Город во Франции впервые разрешил пробег голых велосипедистов

Понедельник, 14 сентября 2020, 12:42

Во Франции после нескольких лет безрезультатных попыток состоялся первый Всемирный голый велопробег, участники которого крутят педали без одежды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Мероприятие состоялось в городе Ренн, что во французском регионе Бретань. Десятки обнаженных велосипедистов проехали по городу в надежде, что это событие станет ежегодным.

Всемирный голый велопробег (WNBR) или Cyclonudista - движение, популярное в Бельгии, Испании, Германии и США. И хотя во Франции представлено одно из самых мощных натуристских движений в Европе, голый велопробег здесь раньше никогда не разрешался.

Французское законодательство запрещает "умышленную сексуальную демонстрацию на глазах других людей в доступном для общественности месте". Правонарушители рискуют получить до года заключения и штраф.

На выходных город Ренн стал первым, что позволил велосипедистам, иногда одетым только в шляпу или наручные часы, проехать 15 км по улицам и паркам.

Местные власти в последний момент запретили пробег в Париже и Лионе, но позволили в Ренне - лишь изменив маршрут, чтобы участники не ехали в центр города.

Велосипедисты говорят, что кроме развлечения несут и более серьезное сообщение. WNBR был основан в 2003 году для повышения осведомленности об изменении климата и уязвимости планеты. Его участники убеждены, что экологический транспорт, такой как велосипед, является лучшим даже за "зеленые" автомобили.

"У нас только одна планета, поэтому мы хотим ее защитить. Когда ты заботишься о природе, лучше быть голым, так ты показываешь свою хрупкость", - прокомментировал один из участников велопробега.

Темы: Франция


powered by lun.ua
Главное сегодня

ГБР: Богдан рассказал, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ

Еще две лаборатории подтвердили, что Навальный был отравлен "Новичком"

В Никополе произошла стрельба: двое погибших

В Украине еще почти 2,5 тысячи больных COVID, на Тернопольщине – резкий рост

ВидеоФокин вошел в ТКГ после того, как внучка познакомила его с Ермаком

От коронавируса умер главный педиатр Львова

Все новости...
Франция
Во Франции мэры 11 городов предлагают временный мораторий на технологию 5G
Франция впервые пересекла порог в 10 тысяч заражений Covid-19 за сутки
Силовики задержали более 250 "желтых жилетов" в Париже
Последние новости
13:37
Государственные аудиторы проверят использование средств из Covid-фонда
13:33
Разумков казал, как относится к назначению Фокина через внучку
13:24
На "Антонове" рассказали, сколько построили самолетов за последние 10 лет
13:14
ГБР: Богдан рассказал, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ
13:08
Труханов опережает Филимонова в рейтинге одесских кандидатов в мэры
13:06
Микитася оставили под стражей с возможностью 100 млн залога
12:51
Тихановская – Путину: Все соглашения с нелегитимным Лукашенко пересмотрит новая власть
12:42
Город во Франции впервые разрешил пробег голых велосипедистов
12:42
Вместо ремонта поезда, в УЗ закупили 2 лимузина за 9 миллионов
12:18
В Раде о "нормандских" переговорах и защите учителей спросят с Резникова и Шкарлета
Все новости...