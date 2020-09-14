Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тихановська – Путіну: Всі угоди з нелегітимним Лукашенком перегляне нова влада

Понеділок, 14 вересня 2020, 12:51

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до президента Росії Володимира Путіна з приводу його зустрічі з в.о. президента Білорусі Олександром Лукашенком.

Джерело: її телеграм-канал "Пул Першої"

Пряма мова: "Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не прийняли і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі — це не буде мати законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом".

Нагадаємо: 14 вересня має відбутися зустріч Путіна і Лукашенка в Сочі.

Українська правда
Теми: ТихановськаПутінЛукашенкоБілорусьРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ДБР: Богдан розповів, що про злив спецоперації з "вагнерівцями" прочитав у ЗМІ

Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"

У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих

В Україні ще майже 2,5 тисячі хворих на COVID, на Тернопільщині – різке зростання

ВідеоФокін увійшов у ТКГ після того, як онука познайомила його із Єрмаком

Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

Усі новини...
Тихановська
Тихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду
Я не хотіла би, щоб Росія чи інші країни втручалися у наші справи – Тихановська
Саміт глав центральноєвропейських держав буде зосереджений на Білорусі – ЗМІ
Останні новини
13:54
У Мінфіні назвали основні пріоритети проєкту держбюджету-2021
13:49
Координаційна рада на тлі зустрічі Лукашенка і Путіна звернулася до Росії
13:37
Державні аудитори перевірять використання коштів із Covid-фонду
13:33
Я інакше підбираю кадри: Разумков про призначення Фокіна через онуку
13:24
На "Антонові" розповіли, скільки побудували літаків за останні 10 років
13:14
ДБР: Богдан розповів, що про злив спецоперації з "вагнерівцями" прочитав у ЗМІ
13:08
Труханов випереджає Філімонова в рейтингу одеських кандидатів у мери
13:06
Микитася залишили під вартою з можливістю 100 млн застави
12:51
Тихановська – Путіну: Всі угоди з нелегітимним Лукашенком перегляне нова влада
12:42
Місто у Франції вперше дозволило пробіг голих велосипедистів
Усі новини...