Тихановська – Путіну: Всі угоди з нелегітимним Лукашенком перегляне нова влада

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до президента Росії Володимира Путіна з приводу його зустрічі з в.о. президента Білорусі Олександром Лукашенком.

Джерело: її телеграм-канал "Пул Першої"

Пряма мова: "Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не прийняли і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі — це не буде мати законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом".

Нагадаємо: 14 вересня має відбутися зустріч Путіна і Лукашенка в Сочі.