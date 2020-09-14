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Тихановская – Путину: Все соглашения с нелегитимным Лукашенко пересмотрит новая власть

Понедельник, 14 сентября 2020, 12:51
Тихановская – Путину: Все соглашения с нелегитимным Лукашенко пересмотрит новая власть

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину по поводу его встречи с и.о. президента Беларуси Александром Лукашенко.

Источник: ее телеграм-канал "Пул Первой"

Прямая речь: "Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом".

Напомним: 14 сентября должна состояться встреча Путина и Лукашенко в Сочи.

Украинская правда

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Темы: ТихановскаяПутинЛукашенкоБеларусьРосcия
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