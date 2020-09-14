Координаційна рада Білорусі звернулася до влади і громадськості Росії з нагадуванням, що білоруський народ хоче дружити з росіянами.

Джерело: звернення, опубліковане на сайті КС

Дослівно: "Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії, як це намагаються підносити білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах".

Деталі: У КС звернули увагу, що білоруська влада своїм насильством провокує подальше зростання протестів в країні, і це може призвести до гуманітарної катастрофи. Опозиціонери впевнені, що" Росія як найважливіший партнер Білорусі не може бути зацікавлена в такому сценарії", а " близький нам російський народ хоче, щоб Білорусь була мирною, спокійною країною. Ми впевнені, що стабільність в регіоні важлива не тільки для Білорусі, але і для Росії".

Координаційна рада нагадала, що вона не ставила і не ставить собі за мету захоплення влади, як це представляють деякі ЗМІ, і що влада повинна змінюватися в країні на виборах, результати яких ні в кого не будуть викликати сумнівів.

Дослівно: "Підтримка офіційними особами дій силових органів Білорусі, політики репресій замість діалогу, безумовно, залишить серйозний негативний відбиток на двосторонніх відносинах. Водночас щира підтримка реального, а не бутафорського, діалогу всередині країни між різними політичними силами сприятиме якнайшвидшій нормалізації обстановки в Білорусі і розвитку відносин Білорусі і Росії".

Нагадаємо: 14 вересня має відбутися зустріч Путіна і Лукашенка в Сочі.