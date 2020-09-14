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Беларусская оппозиция выступила за крепкие отношения с Россией

Понедельник, 14 сентября 2020, 13:49
Беларусская оппозиция выступила за крепкие отношения с Россией

Координационный совет Беларуси обратился к властям и общественности России с напоминанием, что беларусский народ хочет дружить с россиянами.

Источник: обращение, опубликованное на сайте КС

Дословно: "Хотим особенно подчеркнуть: Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России, как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы. Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах".

Детали: В КС обратили внимание, что беларусская власть своим насилием провоцирует дальнейший рост протестов в стране, и это может привести к гуманитарной катастрофе. Оппозиционеры уверены, что "Россия как важнейший партнер Беларуси не может быть заинтересована в таком сценарии", а "близкий нам российский народ хочет, чтобы Беларусь была мирной, спокойной страной. Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Беларуси, но и для России".

Координационный совет напомнил, что он не ставил и не ставит своей целью захват власти, как это представляют некоторые СМИ, и что власть должна сменяться в стране на выборах, результаты которых ни у кого не будут вызывать сомнений.

Дословно: "Поддержка официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях. В то же время, искренняя поддержка реального, а не бутафорского, диалога внутри страны между разными политическими силами будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений Беларуси и России".

Напомним: 14 сентября должна состояться встреча Путина и Лукашенко в Сочи.

Украинская правда

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Темы: БеларусьРосcияоппозицияЛукашенкоПутин
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