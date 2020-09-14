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Литва дозволила в’їзд з гуманітарних міркувань вже понад 200 білорусам

Понеділок, 14 вересня 2020, 14:17

За наказом міністра внутрішніх справ Литви Рити Тамашунене, на даний момент з гуманітарних причин видані дозволи на в'їзд до Литви 205 білорусам, 54 з них вже ними скористалися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Такий дозвіл МВС видає на основі мотивованої пропозиції МЗС країни про прибуття іноземців з гуманітарних причин (наприклад, у зв'язку з політичними обставинами або з причини іншої загрози).

Такі дозволи видають постраждалим від режиму і репресій, а також громадянам Білорусі, які зіткнулися з гоніннями, активним представникам опозиції.

"Як тільки в сусідній країні почалися масові протести, ми підготували план заходів і досі уважно стежимо за ситуацією в Білорусі. Ми готові і надалі надавати допомогу громадянам Білорусі, які потребують захисту через погрози і політичні обставини",- сказала Тамашунене.

 Громадяни Білорусі, які хочуть приїхати в Литву з гуманітарних причин, повинні звернутися в посольство Литви за шенгенською візою і надати інформацію, що підтверджує особливі гуманітарні обставини.

Рішення про "гуманітарний виняток", який дозволяє громадянам Білорусі виїхати до Литви у зв’язку з подіями в країні, ухвалили в середині серпня, після того, коли режим Александра Лукашенка вдався до жорсткого придушення мирних протестів.

Наприкінці серпня Литва, Латвія та Естонія запровадили санкції проти Александра Лукашенка та 29 посадовців його режиму

Теми: ЛитваБілоруськордон


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