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Литва разрешила въезд по гуманитарным соображениям уже более 200 белорусам

Понедельник, 14 сентября 2020, 14:17

По приказу министра внутренних дел Литвы Риты Тамашунене, на данный момент по гуманитарным причинам выданы разрешения на въезд в Литву 205 белорусам, 54 из них уже ими воспользовались.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Такое разрешение МВД выдает на основе мотивированного предложения МИД страны о прибытии иностранцев по гуманитарным причинам (например, в связи с политическими обстоятельствами или по причине другой угрозы).

Такие разрешения выдают пострадавшим от режима и репрессий, а также гражданам Беларуси, которые столкнулись с гонениями, активным представителям оппозиции.

"Как только в соседней стране начались массовые протесты, мы подготовили план мероприятий и до сих пор внимательно следим за ситуацией в Беларуси. Мы готовы и в дальнейшем оказывать помощь гражданам Беларуси, которые нуждаются в защите из - за угроз и политических обстоятельств", - сказала Тамашунене.

 Граждане Беларуси, которые хотят приехать в Литву с гуманитарным причинам, должны обратиться в посольство Литвы за шенгенской визой и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные обстоятельства.

Решение о "гуманитарное исключение", который позволяет гражданам Беларуси уехать в Литву в связи с событиями в стране, приняли в середине августа, после того, когда режим Александра Лукашенко прибег к жесткого подавления мирных протестов.

В конце августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и 29 должностных лиц его режима.

Темы: ЛитваБеларусьграница
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