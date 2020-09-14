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Масові святкування в Одесі та Дніпрі: за організаторів взялися силовики

Понеділок, 14 вересня 2020, 14:44
Масові святкування в Одесі та Дніпрі: за організаторів взялися силовики

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантину в Одесі та Дніпрі під час святкування дня міста.

Джерело: сайт президента із посиланням на нараду Володимира Зеленського із представниками правоохоронних органів

Деталі: За даними силовиків, на святкуванні дня міста в Одесі та Дніпрі зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм.

За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування.

Також правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адміністративне покарання у розмірі 170 тис. грн, а у разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв’язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірус  чи смертністю від цієї недуги, – буде відкрито ще одне кримінальне провадження.

Голова Національної поліції Ігор Клименко додав, що за останній тиждень було складено 1436 протоколів за порушення карантинних заходів. Для цього в Україні діють 200 рейдових груп.

Нагадаємо: Міністра охорони здоров’я Максима Степанова обурили фото і відео зі святкування Дня Одеси 2 вересня. Він заявив, що порушить питання перед контролюючими органами щодо проведення подібних заходів.

Українська правда

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Теми: ОдесаДніпрокарантин
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