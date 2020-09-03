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Степанова обурило святкування дня Одеси: Це за межею здорового глузду

Четвер, 3 вересня 2020, 09:49

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова обурили фото і відео зі святкування дня Одеси 2 вересня.

Джерело: брифінг міністра 3 вересня

Пряма мова: "Те, що ми побачили, за межею здорового глузду. Звичайно, мешканці міста Одеса вони як звичайні люди довіряють міській владі, яка організовує ті чи інші заходи, думають, що усе це буде безпечно, йдуть на святкування.

У мене питання до міської влади…

Доповнюється…

Альона Мазуренко, УП
Теми: ОдесакоронавірусСтепановМОЗCovid-2019


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