Степанова обурило святкування дня Одеси: Це за межею здорового глузду

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова обурили фото і відео зі святкування дня Одеси 2 вересня.

Джерело: брифінг міністра 3 вересня

Пряма мова: "Те, що ми побачили, за межею здорового глузду. Звичайно, мешканці міста Одеса вони як звичайні люди довіряють міській владі, яка організовує ті чи інші заходи, думають, що усе це буде безпечно, йдуть на святкування.

У мене питання до міської влади…

Доповнюється…