Степанова обурило святкування дня Одеси: Це за межею здорового глузду

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова обурили фото і відео зі святкування дня Одеси 2 вересня.

Джерело: брифінг міністра 3 вересня

Пряма мова: "Вчора ввечері в мережу розмістили фото святкування дня міста в Одесі. Мені здається, те, що ми побачили, за межею здорового глузду. Звичайно, мешканці міста Одеса вони як звичайні люди довіряють міській владі, яка організовує ті чи інші заходи, думають, що усе це буде безпечно, йдуть на святкування.

У мене питання до міської влади. Я розумію, що ви усі знаходитися зараз у виборах, що ви усі живете зараз якимось виборчими процесами. Ну ви ж то точно знаєте, у якому стані зараз перебуває епідситуація у місті Одеса, ви ж точно знаєте, яка заповненість ліжок хворими на COVID-19, ви ж точно знаєте, яка кількість людей, яка помирає кожного дня від цієї хвороби, ви точно знаєте, що проведення таких заходів несе небезпеку здоров'ю і життю громадян.

За 1 вересня з 203 хворих в Одеській області на COVID-19, у нас 131 людина – мешканці міста Одеса. В Одеській області заповненість ліжок, відведених під лікування COVID-19, складає 66%. Які ще треба дати рекомендації, щоб зрозуміти, що такі масові заходи без дотримання жодних навіть теоретичних заходів безпеки будуть призводити до збільшення кількості хворих на COVID-19.

Тут не треба бути Вангою, щоб зрозуміти, що уже за декілька днів, тижнів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих на COVID-19 в Одеській області і в місті Одеса".

Деталі: Степанов заявив, що підніме питання перед контролюючими органами щодо проведення подібних заходів.