Степанова обурило святкування дня Одеси: Це за межею здорового глузду
Четвер, 3 вересня 2020, 09:49
Міністра охорони здоров’я Максима Степанова обурили фото і відео зі святкування дня Одеси 2 вересня.
Джерело: брифінг міністра 3 вересня
Пряма мова: "Те, що ми побачили, за межею здорового глузду. Звичайно, мешканці міста Одеса вони як звичайні люди довіряють міській владі, яка організовує ті чи інші заходи, думають, що усе це буде безпечно, йдуть на святкування.
У мене питання до міської влади…
Доповнюється…
Альона Мазуренко, УП