За 2 місяці до виборів Порошенко зробив коштовний подарунок львівській церкві

На тлі підготовки країни до місцевих виборів колишній президент, а тепер лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом з дружиною Мариною подарував одній з церков у Львові сертифікат на пів мільйона гривень.

Джерело: громадянська мережа "ОПОРА", нардеп від "ЄС" Олег Синютка у Facebook

Пряма мова Синютки: "Після спільної молитви у львівському храмі св. Ольги та Єлизавети п'ятий президент України Петро Порошенко та Марина Порошенко подарували сертифікат на 500 000 гривень для ремонту приміщення церкви".

Деталі: За його словами, церкву було освячено ще у 1911 році, але з червня 1946 до липня 1991 років церква була зачинена і занедбана. У липні 1991 року, в частково відновленій будівлі відслужили першу літургію в греко-католицькому обряді і з того часу храм передано Українській Греко-Католицькій Церкві.

Як повідомляє "ОПОРА", це сталося в рамках турне родини Порошенків 5-6 вересня, коли вони відвідали міста Львів, Дрогобич та Трускавець. У населених пунктах вони проводили віче та спілкувалися з місцевими.

За даними мережі, подарунки храмам перед виборами робить не лише колишній глава держави. 10 тисяч гривень та комп'ютер пожертвував Церкві Успіння Пресвятої Богородиці (село Струтин Золочівський район Львівщини) підприємець Ігор Бартків.

Крім того, за підтримки благодійного фонду "Добре серце" відбувся футбольний турнір у місті Стрий. Засновником фонду є Олег Канівець. На минулорічних парламентських виборах він балотувався у 126 виборчому окрузі від партії "Громадянська позиція".

У місті Золочів Орест Кавецький відкрив "Соціальну хатку продуктів". Це вже четвертий населений пункт у Золочівському районі, де людям пропонують купити бакалію, молочні продукти та курятину за пільговими цінами. Також у приміщенні лежала газета партії "Сила і честь".

Нагадаємо: Місцеві вибори заплановані в Україні на останню неділю жовтня.