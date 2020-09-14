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За 2 месяца до выборов Порошенко сделал ценный подарок львовской церкви

Понедельник, 14 сентября 2020, 16:22

На фоне подготовки страны к местным выборам бывший президент, а теперь лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с женой Мариной подарил одной из церквей во Львове сертификат на полмиллиона гривен.

Источник: Гражданская сеть "ОПОРА", нардеп от "ЕС" Олег Синютка в Facebook

Прямая речь Синютки: "После совместной молитвы во львовском храме св. Ольги и Елизаветы пятый президент Украины Петр Порошенко и Марина Порошенко подарили сертификат на 500 000 гривен для ремонта помещения церкви".

Детали: По его словам, церковь была освящена еще в 1911 году, но с июня 1946 до июля 1991 годов была закрыта и заброшена.  В июле 1991 года в частично восстановленном здании отслужили первую литургию в греко-католическом обряде и с того времени храм передан Украинской Греко-Католической Церкви.

Как сообщает "ОПОРА", подарок был сделан в рамках поездки семьи Порошенко 5-6 сентября в города Львов, Дрогобыч и Трускавец. В населенных пунктах они проводили вече и общались с местными.

По данным сети, подарки храмам перед выборами делает не только бывший глава государства. 10 тысяч гривен и компьютер пожертвовал церкви Успения Пресвятой Богородицы (село Струтин Золочевский район Львовщины) предприниматель Игорь Барткив.

Кроме того, при поддержке благотворительного фонда "Доброе сердце" состоялся футбольный турнир в городе Стрый. Учредителем фонда является Олег Канивец. На прошлогодних парламентских выборах он баллотировался в 126-м избирательном округе от партии "Гражданская позиция".

В городе Золочев Орест Кавецкий открыл "социальную хатку продуктов". Это уже четвертый населенный пункт в Золочевском районе, где людям предлагают купить бакалею, молочные продукты и курятину по льготным ценам. Также в помещении лежала газета партии "Сила и честь".

Напомним: Местные выборы запланированы в Украине на последнее воскресенье октября.

Украинская правда

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Темы: ПорошенковиборыцерковьЛьвовместная власть
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