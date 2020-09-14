Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За 2 месяца до выборов Порошенко сделал ценный подарок львовской церкви

Понедельник, 14 сентября 2020, 16:22

На фоне подготовки страны к местным выборам бывший президент, а теперь лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с женой Мариной подарил одной из церквей во Львове сертификат на полмиллиона гривен.

Источник: Гражданская сеть "ОПОРА", нардеп от "ЕС" Олег Синютка в Facebook

Прямая речь Синютки: "После совместной молитвы во львовском храме св. Ольги и Елизаветы пятый президент Украины Петр Порошенко и Марина Порошенко подарили сертификат на 500 000 гривен для ремонта помещения церкви".

Детали: По его словам, церковь была освящена еще в 1911 году, но с июня 1946 до июля 1991 годов была закрыта и заброшена.  В июле 1991 года в частично восстановленном здании отслужили первую литургию в греко-католическом обряде и с того времени храм передан Украинской Греко-Католической Церкви.

Как сообщает "ОПОРА", подарок был сделан в рамках поездки семьи Порошенко 5-6 сентября в города Львов, Дрогобыч и Трускавец. В населенных пунктах они проводили вече и общались с местными.

По данным сети, подарки храмам перед выборами делает не только бывший глава государства. 10 тысяч гривен и компьютер пожертвовал церкви Успения Пресвятой Богородицы (село Струтин Золочевский район Львовщины) предприниматель Игорь Барткив.

Кроме того, при поддержке благотворительного фонда "Доброе сердце" состоялся футбольный турнир в городе Стрый. Учредителем фонда является Олег Канивец. На прошлогодних парламентских выборах он баллотировался в 126-м избирательном округе от партии "Гражданская позиция".

В городе Золочев Орест Кавецкий открыл "социальную хатку продуктов". Это уже четвертый населенный пункт в Золочевском районе, где людям предлагают купить бакалею, молочные продукты и курятину по льготным ценам. Также в помещении лежала газета партии "Сила и честь".

Украинская правда
Темы: ПорошенковиборыцерковьЛьвовместная власть


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Массовые празднования в Одессе и Днепре: за организаторов взялись силовики

ГБР: Богдан рассказал, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ

Тихановская – Путину: Все соглашения с нелегитимным Лукашенко пересмотрит новая власть

Еще две лаборатории подтвердили, что Навальный был отравлен "Новичком"

В Никополе произошла стрельба: двое погибших

Все новости...
Порошенко
Венедиктова считает, что Порошенко пиарится на производствах против него
Генпрокурор рассказала о следствии по пленкам Деркача
Против Порошенко начали 15 новых производств – адвокаты
Последние новости
17:12
Здоровье политзаключенной Колесниковой ухудшилось в белорусском СИЗО
16:58
На болгарском курорте утонул турист из Украины
16:47
Навальный уже встает с кровати
16:34
Ткаченко предлагает бороться с хаотичной застройкой "культурным спецназом"
16:22
ФотоЗа 2 месяца до выборов Порошенко сделал ценный подарок львовской церкви
16:21
Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд
16:06
На фоне протестов белорусы в августе забрали из банков более 1 миллиарда долларов
16:01
видеоПограничники задержали бывшего боевика-охранника "штаба "ЛНР"
15:52
ВНО-2021: появились ориентировочные даты проведения тестирования
15:32
Зеленский одобрил ратификацию меморандума о 1,2 млрд евро коронакредита от ЕС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!