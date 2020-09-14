Голова Миколаївщини заразився коронавірусом
Понеділок, 14 вересня 2020, 18:56
Голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік захворів на Covid-19.
Джерело: його повідомлення у Facebook
Пряма мова: "Щойно отримав результати дослідження на COVID-19. Нажаль він виявився позитивним. Висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом для звернення до лікаря".
Деталі: Стаднік звернувся до мешканців області з проханням бути свідомими і при перших ознаках недуги звертатися до лікарів.
Українська правда