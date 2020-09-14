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Голова Миколаївщини заразився коронавірусом

Понеділок, 14 вересня 2020, 18:56
Голова Миколаївщини заразився коронавірусом
Фото: Стаднік

Голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік захворів на Covid-19.

Джерело: його повідомлення у Facebook

Пряма мова: "Щойно отримав результати дослідження на COVID-19. Нажаль він виявився позитивним. Висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом для звернення до лікаря".

Деталі: Стаднік звернувся до мешканців області з проханням бути свідомими і при перших ознаках недуги звертатися до лікарів.

Українська правда

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Теми: Миколаївська областькоронавірусCovid-2019
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