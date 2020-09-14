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Глава Николаевщины заразился коронавирусом

Понедельник, 14 сентября 2020, 18:56
Глава Николаевщины заразился коронавирусом
Фото: Стадник

Председатель Николаевской ОГА Александр Стадник заболел Covid-19.

Источник: его сообщение в Facebook

Прямая речь: "Только что получил результат обследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным. Высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу".

Детали: Стадник обратился к жителям области с просьбой быть сознательными и при первых признаках недуга обращаться к врачам.

Украинская правда
Темы: Николаевская областькоронавирусCovid-2019
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