Глава Николаевщины заразился коронавирусом

Председатель Николаевской ОГА Александр Стадник заболел Covid-19.

Источник: его сообщение в Facebook

Прямая речь: "Только что получил результат обследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным. Высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу".

Детали: Стадник обратился к жителям области с просьбой быть сознательными и при первых признаках недуга обращаться к врачам.