Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тихановська "хоче вірити", що військове втручання РФ у Білорусі неможливе

Понеділок, 14 вересня 2020, 19:39

Суперниця Лукашенка Світлана Тихановська "хоче вірити", що військове втручання РФ у Білорусі на тлі протестів неможливе.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю France 24.

Відповідаючи на запитання про те, чи бачить вона загрозу військової інтервенції Росії у Білорусі, як це сталося в Україні після Майдану, Світлана Тихановська відповіла, що "хоче вважати" такий сценарій неможливим.

"Я хочу вірити, що це неможливо. Перш за все, ця політична криза - це про нашу країну. Це наша внутрішня справа, це наша боротьба проти конкретної людини, тут не йде мова про якісь кордони. І наш протест є абсолютно мирним, тому немає потреби допомагати йому (Лукашенкові) якимись поліцейськими силами", - зазначила Тихановська.

Вона також висловила жаль з приводу зустрічі Владіміра Путіна з Лукашенком, яка відбулася сьогодні у Сочі.

"Нам справді прикро, що Путін стає на бік диктатора, а не білоруського народу", - зазначила вона.

Світлана Тихановська припустила також, що домовленості, досягнуті на цій зустрічі, у майбутньому можливо буде визнати недійсними, оскільки Лукашенко вже втратив легітимність.

"Лукашенко вже не є легітимним в очах білоруського народу. Тому будь-які угоди, які обговорювалися на цій зустрічі, у майбутьому можуть бути визнані недійсними новим президентом", - заявила вона.

Як повідомлялося, Путін під час перемовин з Александром Лукашенком у Соічі заявив, що Росія надасть Білорусі державний кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Раніше у розмові з президентом Франції він зазначив, що вважає неприпустимими "будь-які  спроби втручання" у внутрішні справи Білорусі і тиску на її "легітимну владу".

У серпні Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
Усі новини...
Реклама: