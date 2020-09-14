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Тихановська "хоче вірити", що військове втручання РФ у Білорусі неможливе

Понеділок, 14 вересня 2020, 19:39

Суперниця Лукашенка Світлана Тихановська "хоче вірити", що військове втручання РФ у Білорусі на тлі протестів неможливе.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю France 24.

Відповідаючи на запитання про те, чи бачить вона загрозу військової інтервенції Росії у Білорусі, як це сталося в Україні після Майдану, Світлана Тихановська відповіла, що "хоче вважати" такий сценарій неможливим.

"Я хочу вірити, що це неможливо. Перш за все, ця політична криза - це про нашу країну. Це наша внутрішня справа, це наша боротьба проти конкретної людини, тут не йде мова про якісь кордони. І наш протест є абсолютно мирним, тому немає потреби допомагати йому (Лукашенкові) якимись поліцейськими силами", - зазначила Тихановська.

Вона також висловила жаль з приводу зустрічі Владіміра Путіна з Лукашенком, яка відбулася сьогодні у Сочі.

"Нам справді прикро, що Путін стає на бік диктатора, а не білоруського народу", - зазначила вона.

Світлана Тихановська припустила також, що домовленості, досягнуті на цій зустрічі, у майбутньому можливо буде визнати недійсними, оскільки Лукашенко вже втратив легітимність.

"Лукашенко вже не є легітимним в очах білоруського народу. Тому будь-які угоди, які обговорювалися на цій зустрічі, у майбутьому можуть бути визнані недійсними новим президентом", - заявила вона.

Як повідомлялося, Путін під час перемовин з Александром Лукашенком у Соічі заявив, що Росія надасть Білорусі державний кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Раніше у розмові з президентом Франції він зазначив, що вважає неприпустимими "будь-які  спроби втручання" у внутрішні справи Білорусі і тиску на її "легітимну владу".

У серпні Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.



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