Тихановская "хочет верить", что военное вмешательство РФ в Беларуси невозможно

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская "хочет верить", что военное вмешательство РФ в Беларуси на фоне протестов невозможно.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью France 24.

Отвечая на вопрос о том, видит ли она угрозу военной интервенции России в Беларуси, как это произошло в Украине после Майдана, Светлана Тихановська ответила, что "хочет считать" такой сценарий невозможным.

"Я хочу верить, что это невозможно. Прежде всего, этот политический кризис - это о нашей стране. Это наше внутреннее дело, это наша борьба против конкретного человека, здесь не идет речь о каких-то границах. И наш протест является абсолютно мирным, поэтому нет необходимости помогать ему (Лукашенко) какими-то полицейскими силами", - отметила Тихановская.

Она также выразила сожаление по поводу встречи Владимира Путина с Лукашенко, которая состоялась сегодня в Сочи.

"Нам действительно жаль, что Путин становится на сторону диктатора, а не белорусского народа", - отметила она.

Светлана Тихановська предположила также, что договоренности, достигнутые на этой встрече, в будущем возможно будет признать недействительными, поскольку Лукашенко уже утратил легитимность.

"Лукашенко уже не является легитимным в глазах белорусского народа. Поэтому любые соглашения, которые обсуждались на этой встрече, в будущем могут быть признаны недействительными новым президентом", - заявила она.

Как сообщалось, Путин во время переговоров с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Беларуси государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Ранее в беседе с президентом Франции он отметил, что считает недопустимыми "любые попытки вмешательства" во внутренние дела Беларуси и давления на ее "легитимную власть".

В августе Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" российских силовиков, которых можно будет при необходимости задействовать для подавления протестов.