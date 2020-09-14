14 вересня на автодорозі "Львів–Ужгород", неподалік міста Новий Калинів Самбірського району водій автомобіля "ГАЗель" - 51-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та наїхав на двох працівників дорожньо-будівельної компанії, які в момент аварії виконували дорожні роботи.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області

Деталі: Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинув 26-річний мешканець Самбора. Крім того, з тілесними ушкодженнями госпіталізували 45-річного мешканця району.

Водія автомобіля "ГАЗель" затримали увечері.

Поліція зазначає, що максимальне покарання, яке загрожує водію за за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) – до восьми років позбавлення волі.