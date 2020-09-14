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Водій збив дорожніх робітників на Львівщині: один загинув, інший у лікарні

Понеділок, 14 вересня 2020, 20:11

14 вересня на автодорозі "Львів–Ужгород", неподалік міста Новий Калинів Самбірського району водій автомобіля "ГАЗель" - 51-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та наїхав на двох працівників дорожньо-будівельної компанії, які в момент аварії виконували дорожні роботи.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області

Деталі: Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинув 26-річний мешканець Самбора. Крім того, з тілесними ушкодженнями госпіталізували 45-річного мешканця  району.

Водія автомобіля "ГАЗель" затримали увечері. 

Поліція зазначає, що максимальне покарання, яке загрожує водію за за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) – до восьми років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: ЛьвівщинаДТП


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