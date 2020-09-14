Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Водій збив дорожніх робітників на Львівщині: один з них загинув

Понеділок, 14 вересня 2020, 20:11
Водій збив дорожніх робітників на Львівщині: один з них загинув

14 вересня вранці на автодорозі "Львів–Ужгород", неподалік міста Новий Калинів Самбірського району водій автомобіля "ГАЗель" - 51-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та наїхав на двох працівників дорожньо-будівельної компанії, які в момент аварії виконували дорожні роботи.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області

Деталі: Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинув 26-річний мешканець Самбора.

Крім того, з тілесними ушкодженнями госпіталізували 45-річного мешканця  району.

Водія автомобіля "ГАЗель" затримали увечері. Поліція зазначає, що максимальне покарання, яке загрожує водію за за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) – до восьми років позбавлення волі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛьвівщинаДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Львівщина
За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені
Львів атакували "Калібрами": 7 з 10 ракет збили − ПС
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: