Водій збив дорожніх робітників на Львівщині: один загинув, інший у лікарні
Понеділок, 14 вересня 2020, 20:11
14 вересня на автодорозі "Львів–Ужгород", неподалік міста Новий Калинів Самбірського району водій автомобіля "ГАЗель" - 51-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та наїхав на двох працівників дорожньо-будівельної компанії, які в момент аварії виконували дорожні роботи.
Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області
Деталі: Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинув 26-річний мешканець Самбора. Крім того, з тілесними ушкодженнями госпіталізували 45-річного мешканця району.
Водія автомобіля "ГАЗель" затримали увечері.
Поліція зазначає, що максимальне покарання, яке загрожує водію за за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) – до восьми років позбавлення волі.
Українська правда