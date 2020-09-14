14 сентября утром на автодороге "Львов-Ужгород", недалеко от города Новый Калинов Самборского района водитель автомобиля "ГАЗель" - 51-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и наехал на двух работников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы.

Источник: отдел коммуникации полиции Львовской области

Детали: От травм, полученных в результате ДТП, на месте погиб 26-летний житель Самбора.

Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали 45-летнего жителя района.

Водителя автомобиля "ГАЗель" задержали вечером. Полиция отмечает, что максимальное наказание, которое грозит водителю за по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) - до восьми лет лишения свободы.