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Водитель сбил дорожных рабочих на Львовщине: один из них погиб

Понедельник, 14 сентября 2020, 20:11
Водитель сбил дорожных рабочих на Львовщине: один из них погиб

14 сентября утром на автодороге "Львов-Ужгород", недалеко от города Новый Калинов Самборского района водитель автомобиля "ГАЗель" - 51-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и наехал на двух работников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы.

Источник: отдел коммуникации полиции Львовской области

Детали: От травм, полученных в результате ДТП, на месте погиб 26-летний житель Самбора.

Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали 45-летнего жителя района.

Водителя автомобиля "ГАЗель" задержали вечером. Полиция отмечает, что максимальное наказание, которое грозит водителю за по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) - до восьми лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: ЛьвовщинаДТП
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