У низці регіонів Франції посилили карантин через зростання кількості заражень
У кількох регіонах Франції посилюють карантин у зв’язку з тривожним зростанням кількості заражень коронавірусом.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.
Префект регіону Нова Аквітанія закликав людей обмежити зустрічі з родичами та друзями до 10 осіб, а великі святкування, як весілля, переносити до кращих часів.
Також у закладах регіону заборонили споживання алкоголю стоячи, біля барних стійок, та у громадських місцях. За недотримання клієнтами цієї вимоги закладам погрожують закриттям.
Заборонили також вмикати музику у громадських місцях та влаштовувати танцювальні вечірки.
У Бордо діятиме пряма заборона на зібрання компаніями більше 10 осіб у парках та на набережних, заборонили також студентські вечірки. Візити до родичів у будинках для літніх людей обмежили до 2 гостей на тиждень.
Схожі обмеження анонсували у Буш-дю-Рон, департаменті на узбережжі Середземного моря.
У будинках для літніх людей діятиме обмеження про не більше одного візиту на день та не більше 2 гостей одночасно.
В 27 муніципалітетах, де кількість заражень найбільша, забороняють збиратися компаніями більше 10 осіб у парках та скверах.
Також заборонили танцювальні вечірки, споживання алкоголю стоячи біля бару або у громадських місцях після 20-00, а закладам дозволено працювати лише до опівночі.
Компанії закликають максимально перевести людей на дистанційну роботу, а коли це неможливо - змістити графік, щоб запобігати скупченню людей у громадському транспорті в години пік.
Нагадаємо, 13 вересня Франція вперше за час епідемії перетнула позначку у 10 тисяч нових заражень за добу.