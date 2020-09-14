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У низці регіонів Франції посилили карантин через зростання кількості заражень

Понеділок, 14 вересня 2020, 20:33

У кількох регіонах Франції посилюють карантин у зв’язку з тривожним зростанням кількості заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Префект регіону Нова Аквітанія закликав людей обмежити зустрічі з родичами та друзями до 10 осіб, а великі святкування, як весілля, переносити до кращих часів.

Також у закладах регіону заборонили споживання алкоголю стоячи, біля барних стійок, та у громадських місцях. За недотримання клієнтами цієї вимоги закладам погрожують закриттям.

Заборонили також вмикати музику у громадських місцях та влаштовувати танцювальні вечірки.

У Бордо діятиме пряма заборона на зібрання компаніями більше 10 осіб у парках та на набережних, заборонили також студентські вечірки. Візити до родичів у будинках для літніх людей обмежили до 2 гостей на тиждень. 

Схожі обмеження анонсували у Буш-дю-Рон, департаменті на узбережжі Середземного моря. 

У будинках для літніх людей діятиме обмеження про не більше одного візиту на день та не більше 2 гостей одночасно. 

В 27 муніципалітетах, де кількість заражень найбільша, забороняють збиратися компаніями більше 10 осіб у парках та скверах. 

Також заборонили танцювальні вечірки, споживання алкоголю стоячи біля бару або у громадських місцях після 20-00, а закладам дозволено працювати лише до опівночі. 

Компанії закликають максимально перевести людей на дистанційну роботу, а коли це неможливо - змістити графік, щоб запобігати скупченню людей у громадському транспорті в години пік.

Нагадаємо, 13 вересня Франція вперше за час епідемії перетнула позначку у 10 тисяч нових заражень за добу. 



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