Во Франции усилили карантин из-за роста количества заражений

В нескольких регионах Франции объявили об усилении карантина в связи с тревожным ростом числа заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Префект региона Новая Аквитания призвал людей ограничить встречи с родственниками и друзьями до 10 человек, а большие празднества, как свадьбы, переносить до лучших времен.

Также в учреждениях региона запретили утребление алкоголя стоя у барных стоек и в общественных местах. За несоблюдение клиентами этого требования заведениям угрожают закрытием.

Запретили также включать музыку в общественных местах и ​​устраивать танцевальные вечеринки.

В Бордо будет действовать прямой запрет на собрания компаниями более 10 человек в парках и на набережных, запретили также студенческие вечеринки. Визиты к родственникам в домах престарелых ограничили до 2 гостей в неделю.

Похожие ограничения анонсировали в Буш-дю-Рон, департаменте на побережье Средиземного моря.

В домах престарелых визиты ограничат до одного в день и не более 2 гостей одновременно.

В 27 муниципалитетах, где количество заражений самое высокое, запрещают собираться компаниями более 10 человек в парках и скверах.

Также запретили танцевальные вечеринки, потребление алкоголя стоя у бара или в общественных местах после 20-00, а заведениям разрешено работать только до полуночи.

Компании призывают максимально перевести людей на дистанционную работу, а если это невозможно - сместить график, чтобы предотвращать скопление людей в общественном транспорте в часы пик.

Напомним, 13 сентября Франция впервые за время эпидемии пересекла отметку в 10 000 новых заражений за сутки.