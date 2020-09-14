Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Во Франции усилили карантин из-за роста количества заражений

Понедельник, 14 сентября 2020, 20:33

В нескольких регионах Франции объявили об усилении карантина в связи с тревожным ростом числа заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Префект региона Новая Аквитания призвал людей ограничить встречи с родственниками и друзьями до 10 человек, а большие празднества, как свадьбы, переносить до лучших времен.

Также в учреждениях региона запретили утребление алкоголя стоя у барных стоек и в общественных местах. За несоблюдение клиентами этого требования заведениям угрожают закрытием.

Запретили также включать музыку в общественных местах и ​​устраивать танцевальные вечеринки.

В Бордо будет действовать прямой запрет на собрания компаниями более 10 человек в парках и на набережных, запретили также студенческие вечеринки. Визиты к родственникам в домах престарелых ограничили до 2 гостей в неделю.

Похожие ограничения анонсировали в Буш-дю-Рон, департаменте на побережье Средиземного моря.

В домах престарелых визиты ограничат до одного в день и не более 2 гостей одновременно.

В 27 муниципалитетах, где количество заражений самое высокое, запрещают собираться компаниями более 10 человек в парках и скверах.

Также запретили танцевальные вечеринки, потребление алкоголя стоя у бара или в общественных местах после 20-00, а заведениям разрешено работать только до полуночи.

Компании призывают максимально перевести людей на дистанционную работу, а если это невозможно - сместить график, чтобы предотвращать скопление людей в общественном транспорте в часы пик.

Напомним, 13 сентября Франция впервые за время эпидемии пересекла отметку в 10 000 новых заражений за сутки.



powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоТри американских бомбардировщика вошли в воздушное пространство Украины

Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Массовые празднования в Одессе и Днепре: за организаторов взялись силовики

ГБР: Богдан рассказал, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ

Тихановская – Путину: Все соглашения с нелегитимным Лукашенко пересмотрит новая власть

Еще две лаборатории подтвердили, что Навальный был отравлен "Новичком"

Все новости...
Последние новости
20:49
Новости экономики: госбюджет-2021, аудит COVID-фонда, рейтинг Украины
20:33
Во Франции усилили карантин из-за роста количества заражений
20:20
Гетманцев: Госбюджет-2021 должен быть принят до 1 декабря
20:11
Водитель сбил дорожных рабочих на Львовщине: один из них погиб
19:55
Минфину следует увеличить финансирование медицины в проекте госбюджета – глава комитета ВР
19:39
Тихановская "хочет верить", что военное вмешательство РФ в Беларуси невозможно
19:23
Перегруженные фуры: "Укртрансбезопасность" за неделю начислила штрафов на 4 млн
19:05
Переговоры Лукашенко с Путиным длились 4,5 часа
19:03
Официальный курс на 15 сентября: гривня достигла отметки 28 за доллар
18:56
ФотоГлава Николаевщины заразился коронавирусом
Все новости...