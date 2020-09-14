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Похолодання, грози та нічні заморозки: погода до кінця тижня

Понеділок, 14 вересня 2020, 22:05

В Україні у другій половині тижня, починаючи з 18 вересня, очікується похолодання, а з 19-го – нічні заморозки.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок, 15 вересня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, у південній частині, на Закарпатті та Вінниччині до 29°, на північному сході та в Карпатах близько 20°.

16-17 вересня в Україні також мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 17 вересня у західних, північних та Вінницькій областях короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні до 19°; вдень 25-30° (16 вересня у північно-східних областях 21-26°), 17 вересня у західних областях зниження температури до 18-23°.

18-19 вересня в Україні буде без опадів, лише вночі 18 вересня місцями у північних, центральних, Харківській областях, Карпатах та Прикарпатті невеликий дощ. Температура 18 вересня вночі 9-15°, вдень 15-21°, на заході та півночі країни вночі 5-11°, вдень 10-16°; 19 вересня вночі на півдні країни 6-12°, на решті території 2-8° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 13-19°.

Синоптики також попереджають, що 15-17 вересня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону та Волині, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столичному регіоні 15 вересня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°; по області вночі 11-16°, вдень 22-27°.

16-17 вересня у столиці також мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 17 вересня короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°.

18-19 вересня у Києві без опадів, лише вночі 18 вересня невеликий дощ. Температура 18 вересня вночі 6-11°, вдень 11-16°; 19 вересня вночі 3-8° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла.

За даними Укргідрометцентру, 15-17 вересня у східних, південних та південно-західних районах Київської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Теми: погода


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