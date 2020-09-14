Похолодание, грозы и ночные заморозки: погода до конца недели

В Украине во второй половине недели, начиная с 18 сентября, ожидается похолодание, а с 19-го - ночные заморозки.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Так, во вторник, 15 сентября, в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем​​22-27°, в южной части, на Закарпатье и Винницкой области до 29°, на северо-востоке и в Карпатах около 20°.

16-17 сентября в Украине также переменная облачность, без осадков, лишь днем ​​17 сентября в западных, северных и Винницкой областях кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге до 19°; днем 25-30° (16 сентября в северо-восточных областях 21-26°), 17 сентября в западных областях понижение температуры до 18-23°.

18-19 сентября в Украине будет без осадков, лишь ночью 18 сентября местами в северных, центральных, Харьковской областях, Карпатах и ​​Прикарпатье - небольшой дождь. Температура 18 сентября ночью 9-15°, днем ​​15-21°, на западе и севере страны ночью 5-11°, днем ​​10-16°; 19 сентября ночью на юге страны 6-12°, на остальной территории 2-8° тепла, на почве - заморозки 0-3°, днем ​​13-19°.

Синоптики также предупреждают, что 15-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона и Волыни, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столичном регионе 15 сентября - переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем ​​25-27°; по области ночью 11-16°, днем ​​22-27°.

16-17 сентября в столице также переменная облачность, без осадков, только лишь днем 17 сентября кратковременный дождь, местами - грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем ​​25-30°.

18-19 сентября в Киеве без осадков, только ночью 18 сентября - небольшой дождь. Температура 18 сентября ночью 6-11°, днем​​11-16°; 19 сентября ночью 3-8° тепла, на почве заморозки 0-3°, днем ​​13-18° тепла.

По данным Укргидрометцентра, 15-17 сентября в восточных, южных и юго-западных районах Киевской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.