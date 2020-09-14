Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Похолодание, грозы и ночные заморозки: погода до конца недели

Понедельник, 14 сентября 2020, 22:05

В Украине во второй половине недели, начиная с 18 сентября, ожидается похолодание, а с 19-го - ночные заморозки.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Так, во вторник, 15 сентября, в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем​​22-27°, в южной части, на Закарпатье и Винницкой области до 29°, на северо-востоке и в Карпатах около 20°.

16-17 сентября в Украине также переменная облачность, без осадков, лишь днем ​​17 сентября в западных, северных и Винницкой областях кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге до 19°; днем 25-30° (16 сентября в северо-восточных областях 21-26°), 17 сентября в западных областях понижение температуры до 18-23°.

18-19 сентября в Украине будет без осадков, лишь ночью 18 сентября местами в северных, центральных, Харьковской областях, Карпатах и ​​Прикарпатье - небольшой дождь. Температура 18 сентября ночью 9-15°, днем ​​15-21°, на западе и севере страны ночью 5-11°, днем ​​10-16°; 19 сентября ночью на юге страны 6-12°, на остальной территории 2-8° тепла, на почве - заморозки 0-3°, днем ​​13-19°.

Синоптики также предупреждают, что 15-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона и Волыни, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столичном регионе 15 сентября - переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем ​​25-27°; по области ночью 11-16°, днем ​​22-27°.

16-17 сентября в столице также переменная облачность, без осадков, только лишь днем 17 сентября кратковременный дождь, местами - грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем ​​25-30°.

18-19 сентября в Киеве без осадков, только ночью 18 сентября - небольшой дождь. Температура 18 сентября ночью 6-11°, днем​​11-16°; 19 сентября ночью 3-8° тепла, на почве заморозки 0-3°, днем ​​13-18° тепла.

По данным Укргидрометцентра, 15-17 сентября в восточных, южных и юго-западных районах Киевской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 16 сентября: кандидаты на местных выборах, конституционность НАБУ

КСУ признал некоторые положения закона о НАБУ неконституционными

НАБУ обвинило Венедиктову во лжи по нескольким делам, в частности о Юрченко

Кравчук требовал извинений от Грызлова за слова о Донбассе – СМИ

Офис Зеленского просит Беларусь не обнадеживать хасидов ложными заявлениями

фото, видеоГБР опубликовало свою версию "потери" Крыма

Все новости...
погода
Ближайшие дни еще порадуют теплом без дождей
Синоптик рассказала, когда ждать похолодания и заморозков
В Украину пришло бабье лето, погода будет сухой и жаркой
Последние новости
21:58
Украина объяснила, что инспекция в Шумах невозможна из-за позиции России
21:30
Новости 16 сентября: кандидаты на местных выборах, конституционность НАБУ
21:09
Лукашенко: США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"
20:42
Послы G7 напомнили, что антикоррупционные органы и Нацбанк должны оставаться независимыми
20:27
Новости экономики: деньги за транзит газа, строительство нового аэропорта
20:14
видеоДеркач вновь заявил о внешнем управлении Украиной со стороны США и коррупцию
19:55
Правительство утвердило новые бланки водительских удостоверений
19:36
Европарламент готовится признать Координационный совет представительным органом народа Беларуси
19:24
Мост Патона в Киеве будут ремонтировать 5 лет
19:06
КСУ признал некоторые положения закона о НАБУ неконституционными
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!