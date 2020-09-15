Кулеба не бачить загроз для скасування безвізу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі немає жодних ознак, які б свідчили, що Україні можуть скасувати безвізовий режим із Європейським Союзом.

Джерело: Кулеба в ефірі "Свобода слова", цитує МЗС

Пряма мова: "Завжди буде хтось хто буде бурчати і намагатися це зруйнувати, але ми завжди будемо сильнішими. Тому що за нами, за тими, хто рухає країну на Захід, стоїть український народ. Цей вибір зроблений. І жодних загроз безвізу з ЄС сьогодні немає".

Деталі: Міністр вважає, що поворот у бік Росії Україні також не загрожує. Проте, щоб цього не сталось, всі політичні сили, мають співпрацювати.

"Я не бачу жодних ознак того, що Україна може повернутися в якесь "братерство" або "сестринство" з РФ. Необхідні спільні зусилля всіх політичних сил, аби Україна продовжувала рух до Європейського Союзу, рух до НАТО".

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