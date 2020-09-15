Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба не бачить загроз для скасування безвізу

Вівторок, 15 вересня 2020, 00:50
Кулеба не бачить загроз для скасування безвізу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі немає жодних ознак, які б свідчили, що Україні можуть скасувати безвізовий режим із Європейським Союзом. 

Джерело: Кулеба в ефірі "Свобода слова", цитує МЗС

Пряма мова: "Завжди буде хтось хто буде бурчати і намагатися це зруйнувати, але ми завжди будемо сильнішими. Тому що за нами, за тими, хто рухає країну на Захід, стоїть український народ. Цей вибір зроблений. І жодних загроз безвізу з ЄС сьогодні немає".

Деталі: Міністр вважає, що поворот у бік Росії Україні також не загрожує. Проте, щоб цього не сталось, всі політичні сили, мають співпрацювати. 

"Я не бачу жодних ознак того, що Україна може повернутися в якесь "братерство" або "сестринство" з РФ. Необхідні спільні зусилля всіх політичних сил, аби Україна продовжувала рух до Європейського Союзу, рух до НАТО".

Читайте також: "Подумайте логічно: якщо скасувати безвіз, хіба це допомогло би ЄС у протидії епідемії?".

Нагадаємо: 

  • Безвізовий режим із Європейським Союзом почав діяти у червні 2017 року.
  • За три роки дії безвізового режиму, українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн Шенгенської зони.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: безвізКулеба ДмитроМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
безвіз
Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр
ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
Останні новини
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
Усі новини...
Реклама: