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Кулеба не видит угроз для отмены безвиза

Вторник, 15 сентября 2020, 00:50

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока нет никаких признаков, свидетельствующих, что Украине могут отменить безвизовый режим с Европейским Союзом.

Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова", цитирует МИД

Прямая речь: "Всегда будет кто-то кто будет ворчать и пытаться это разрушить, но мы всегда будем сильнее. Потому что за нами, за теми, кто двигает страну на Запад, стоит украинский народ. Этот выбор сделан. И никаких угроз безвизу с ЕС сегодня нет".

Детали: Министр считает, что поворот в сторону России Украине также не угрожает. Однако, чтобы этого не произошло, все политические силы, должны сотрудничать.

"Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в некое "братство" или "сестричество" с РФ. Необходимы совместные усилия всех политических сил, чтобы Украина продолжала движение в Европейский Союз, движение к НАТО".

Читайте также: "Подумайте логически: если отменить безвиз, разве это помогло бы ЕС в противодействии эпидемии?".

Напомним:

  • Безвизовый режим с Европейским Союзом начал действовать в июне 2017 года.
  • За три года действия безвизового режима украинцы осуществили почти 49 млн поездок в страны Шенгенской зоны.

Украинская правда
Темы: безвизКулеба ДмитрийМИД


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