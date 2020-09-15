Кулеба не видит угроз для отмены безвиза

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока нет никаких признаков, свидетельствующих, что Украине могут отменить безвизовый режим с Европейским Союзом.

Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова", цитирует МИД

Прямая речь: "Всегда будет кто-то кто будет ворчать и пытаться это разрушить, но мы всегда будем сильнее. Потому что за нами, за теми, кто двигает страну на Запад, стоит украинский народ. Этот выбор сделан. И никаких угроз безвизу с ЕС сегодня нет".

Детали: Министр считает, что поворот в сторону России Украине также не угрожает. Однако, чтобы этого не произошло, все политические силы, должны сотрудничать.

"Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в некое "братство" или "сестричество" с РФ. Необходимы совместные усилия всех политических сил, чтобы Украина продолжала движение в Европейский Союз, движение к НАТО".

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Напомним: