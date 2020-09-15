Біля Києва прорвало газопровід, який постачає газ до Європи

Біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу, яка качає газ до Європи. На місці працюють всі аварійні служби.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на поліцію

Деталі: Ситуація трапилась у ніч з понеділка на вівторок. У найближчих населених пунктах вже вимкнули електропостачання. Наразі відповідні служби намагаються перекрити газ.

Інформації про постраждалих наразі немає.

У аварійній службі УП відповіли, що говорити про "вибух" газу наразі не коректно.

У місцевій групі міста Хотів повідомляли про гучний шум, який йшов від газопроводу на декілька кілометрів.

Користувачі соцмереж також діляться відео, на яких чутно сильний шум.