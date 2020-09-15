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Біля Києва прорвало газопровід, який постачає газ до Європи

Вівторок, 15 вересня 2020, 01:57

Біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу, яка качає газ до Європи. На місці працюють всі аварійні служби.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на поліцію 

Деталі: Ситуація трапилась у ніч з понеділка на вівторок. У найближчих населених пунктах вже вимкнули електропостачання. Наразі відповідні служби намагаються перекрити газ. 

Інформації про постраждалих наразі немає. 

У аварійній службі УП відповіли, що говорити про "вибух" газу наразі не коректно. 

У місцевій групі міста Хотів повідомляли про гучний шум, який йшов від газопроводу на декілька кілометрів. 

Користувачі соцмереж також діляться відео, на яких чутно сильний шум.

Теми: газКиївська область


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