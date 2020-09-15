Возле Киева прорвало газопровод, что поставляет газ в Европу

Возле населенного пункта Чабаны (Киевская область) прорвало газовую трубу, которая качает газ в Европу. На месте работают все аварийные службы.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на полицию

Детали: Ситуация произошла в ночь с понедельника на вторник. В ближайших населенных пунктах уже отключили электроснабжение. Сейчас соответствующие службы пытаются перекрыть газ.

Информации о пострадавших нет.

В аварийной службе УП ответили, что говорить о "взрыве" газа пока не корректно.

В местной группе города Хотив сообщали о громком шуме, который шел от газопровода на несколько километров.

Пользователи соцсетей также делятся видео, на которых слышно сильный шум.

Дополнено: Как сообщили в Чабановском сельском совете, произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород).

Из-за этого произошел мощный выход газа в окружающую среду. Сейчас ситуацию взяли под контроль и прекратили выход газа.