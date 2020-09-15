Возле Киева прорвало газопровод, что поставляет газ в Европу
Вторник, 15 сентября 2020, 01:57
Возле населенного пункта Чабаны (Киевская область) прорвало газовую трубу, которая качает газ в Европу. На месте работают все аварийные службы.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на полицию
Детали: Ситуация произошла в ночь с понедельника на вторник. В ближайших населенных пунктах уже отключили электроснабжение. Сейчас соответствующие службы пытаются перекрыть газ.
Информации о пострадавших нет.
В аварийной службе УП ответили, что говорить о "взрыве" газа пока не корректно.
В местной группе города Хотив сообщали о громком шуме, который шел от газопровода на несколько километров.
Пользователи соцсетей также делятся видео, на которых слышно сильный шум.