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Возле Киева прорвало газопровод, что поставляет газ в Европу

Вторник, 15 сентября 2020, 01:57

Возле населенного пункта Чабаны (Киевская область) прорвало газовую трубу, которая качает газ в Европу. На месте работают все аварийные службы.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на полицию

Детали: Ситуация произошла в ночь с понедельника на вторник. В ближайших населенных пунктах уже отключили электроснабжение. Сейчас соответствующие службы пытаются перекрыть газ.

Информации о пострадавших нет.

В аварийной службе УП ответили, что говорить о "взрыве" газа пока не корректно.

В местной группе города Хотив сообщали о громком шуме, который шел от газопровода на несколько километров.

Пользователи соцсетей также делятся видео, на которых слышно сильный шум.

Темы: газКиевская область


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