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В Україні майже 3 тисячі нових випадків коронавірусу, 53 хворих померли

Вівторок, 15 вересня 2020, 09:09
Фото КМДА

За понеділок, 14 вересня, в Україні діагностували 2 905 нових випадків COVID-19, 53 хворих померли, 1267 пацієнтів одужали.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 15 вересня

Деталі: Серед нових хворих 171 дитина та 145 медиків. 546 людей госпіталізували.  

Найбільше хворих за добу у Тернопільській області (390 нових випадків і 5 осіб померли), у Харківській (307 нових випадків і 3 летальних) та Одеській області (306 нових випадки і 3 померли).

У Києві – 285 нових випадків, 11 хворих померли. У Київській області зафіксовано 118 нових хворих, 1 людина померла.

 

Загалом за час пандемії в України виявили 159 702 випадки зараження коронавірусом SARS CoV 2, померли від ускладнень коронавірусу 3 264 жителі країни, одужали 70 810 хворих.

Наразі COVID-19 намагаються подолати 85 628 жителів України.

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Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнажертви


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