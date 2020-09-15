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В Украине почти 3000 новых случаев коронавируса, 53 больных умерли

Вторник, 15 сентября 2020, 09:09

За понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего заболевших за сутки в Тернопольской области (390 новых случаев и 5 человек умерли), в Харьковской (307 новых случаев и 3 летальных) и Одесской области (306 новых случаев и 3 умерли).

В Киеве – 285 новых случаев, 11 больных умерли. В Киевской области зафиксировано 118 новых больных, 1 человек умер.

 

Всего за время пандемии в Украине обнаружили 159 702 случая заражения коронавирусом SARS CoV 2, умерли от осложнений коронавируса 3 264 жителя страны, выздоровели 70 810 больных.

Сейчас COVID-19 пытаются преодолеть 85 628 жителей Украины.

Украинская правда
Темы: коронавирусУкраинажертвы


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