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В Украине почти 3000 новых случаев коронавируса, 53 больных умерли

Вторник, 15 сентября 2020, 09:09
В Украине почти 3000 новых случаев коронавируса, 53 больных умерли
Фото КГГА

За понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 15 сентября

Детали: Среди новых больных 171 ребенок и 145 медиков. 546 человек были госпитализированы.

Больше всего заболевших за сутки в Тернопольской области (390 новых случаев и 5 человек умерли), в Харьковской (307 новых случаев и 3 летальных) и Одесской области (306 новых случаев и 3 умерли).

В Киеве – 285 новых случаев, 11 больных умерли. В Киевской области зафиксировано 118 новых больных, 1 человек умер.

 

Всего за время пандемии в Украине обнаружили 159 702 случая заражения коронавирусом SARS CoV 2, умерли от осложнений коронавируса 3 264 жителя страны, выздоровели 70 810 больных.

Сейчас COVID-19 пытаются преодолеть 85 628 жителей Украины.

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Темы: коронавирусУкраинажертвы
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