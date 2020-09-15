В Украине почти 3000 новых случаев коронавируса, 53 больных умерли
Вторник, 15 сентября 2020, 09:09
За понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.
Источник: данные СНБО
Детали: Больше всего заболевших за сутки в Тернопольской области (390 новых случаев и 5 человек умерли), в Харьковской (307 новых случаев и 3 летальных) и Одесской области (306 новых случаев и 3 умерли).
В Киеве – 285 новых случаев, 11 больных умерли. В Киевской области зафиксировано 118 новых больных, 1 человек умер.
Всего за время пандемии в Украине обнаружили 159 702 случая заражения коронавирусом SARS CoV 2, умерли от осложнений коронавируса 3 264 жителя страны, выздоровели 70 810 больных.
Сейчас COVID-19 пытаются преодолеть 85 628 жителей Украины.
Украинская правда