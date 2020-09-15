Кількість росіян, які вважають Росію великою державою, зменшилася на 12%

Більше третини опитаних жителів РФ (37%) вважають, що Росія залишається великою державою, ще 29% думають, що країна стане такою у найближчі 15-20 років, а 26% переконані, що великою державою Росії не бути.

Джерело: ТАСС з посиланням на результати дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки, Новая газета

Дослівно соціологи: "Більше третини росіян (37%) вважають, що країна залишається великою державою, а ще 29% згодні, що вона, швидше за все, стане такою в найближчі 15-20 років. Трохи менше росіян переконані, що в найближчому майбутньому Росії великою державою не стати (26%)".

Деталі: Разом з тим, як зазначає "Новая газета", останнє схоже опитування ВЦВГД проводив у травні 2018 року. Тоді про те, що Росія – велика держава, заявляла майже половина опитаних респондентів (49%).

Таким чином, кількість росіян, які вважають Росію великою державою, за два роки зменшилася на 12%. Частка тих, хто пророкує Росії таку долю, зменшилася на 4%. А кількість респондентів, які заявляють, що Росії не бути великою державою, за два роки зросла на 15%.

Разом з тим зараз майже кожен третій респондент (31%) згоден з тим, що Росія повинна повернути статус "супердержави", який був у СРСР. Найчастіше так вважають чоловіки (35%) і росіяни у віці 35-44 роки (37%), 45-60 років і старше (34-35%).

Опитування проходило 2 вересня методом телефонних інтерв'ю. У ньому взяли участь 1,6 тисячі росіян у віці від 18 років. Максимальний розмір помилки з імовірністю 95% не перевищує 2,5%.