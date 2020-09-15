У Києві зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу з початку пандемії

У 285 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус, померли 11 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на своїх офіційних сторінках у мережі

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. Минулої доби вірус виявили в 285 людей. За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу — померли 11 хворих".

Деталі: Одужали за добу 59 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 70. У Деснянському – 39. Та в Оболонському районі – 37 випадків

Захворіли: 171 жінка віком від 19 до 90 років,106 чоловіків віком від 22 до 83 рокiв, 4 дівчинки від 6 до 17 років та 4 хлопчики від 1 року до 15.

Захворіли, зокрема, і 17 медиків.

До лікарень столиці потрапили минулої доби 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

На сьогодні в столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус подолали 5385 мешканців Києва. Усього коронавірус забрав життя 283 киян

Кличко вкотре наголосив, що загроза пандемії – не примарна, а реальна і закликав дотримуватись правил безпеки.