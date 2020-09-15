Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу з початку пандемії

Вівторок, 15 вересня 2020, 11:21
У Києві зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу з початку пандемії

У 285 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус, померли 11 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на своїх офіційних сторінках у мережі

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. Минулої доби вірус виявили в 285 людей. За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу — померли 11 хворих".

Деталі: Одужали за добу 59 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 70. У Деснянському – 39. Та в Оболонському районі – 37 випадків

Захворіли: 171 жінка віком від 19 до 90 років,106 чоловіків віком від 22 до 83 рокiв, 4 дівчинки від 6 до 17 років та 4 хлопчики від 1 року до 15.

Захворіли, зокрема, і 17 медиків.

 

До лікарень столиці потрапили минулої доби 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. 

На сьогодні в столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус подолали 5385 мешканців Києва. Усього коронавірус забрав життя 283 киян

Кличко вкотре наголосив, що загроза пандемії – не примарна, а реальна і закликав дотримуватись правил безпеки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
Усі новини...
Реклама: