В Киеве - рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии

У 285 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки заболевания коронавирусом, умерли 11 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на своих официальных страницах в сети

Прямая речь: "Количество больных коронавирус в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 285 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных".

Детали: Выздоровели за сутки 59 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 70. В Деснянском - 39, в Оболонском районе - 37 случаев.

Заболели: 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15.

Заболели в том числе и 17 медиков.

В больницы столицы попали прошедшие сутки 56 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус преодолели 5385 жителей Киева. Болезнь унесла жизни 283 киевлян

Кличко в очередной раз подчеркнул, что угроза пандемии - не призрачная, а реальная, и призвал соблюдать правила безопасности.