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Штаб Трампа використав у передвиборній рекламі зображення російських винищувачів

Вівторок, 15 вересня 2020, 11:50

У рекламі зі збору коштів для передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа використали стокову фотографію із зображенням російських винищувачів і зброї для ілюстрації  заклику "підтримати наші війська".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Оголошення, яке пізніше видалили, було зроблено комітетом Trump Make America Great Again, який управляється республіканським Національним комітетом (RNC) і кампанією Трампа. Стокове зображення показує силуети п'яти солдатів на тлі заходу сонця, над їхніми головами пролітають три літаки.

П'єр Шпрей, який допомагав проєктувати літаки ВПС США, сказав Politico, що літаки, використані в рекламі, це "безумовно МіГ-29". Про це ж каже і директор Центру аналізу стратегій і технологій в Москві Руслан Пухов.

"Я радий бачити, що МіГ-29 підтримує наші війська", - сказав Шпрей. Пухов зазначив, що принаймні один з солдатів на знімку також мав при собі автомат АК-74 російського виробництва.

 

Зображення в рекламі - це стокова фотографія, доступна на Shutterstock.com з назвою "силуети солдатів і військово-повітряних сил на тлі західного неба".

Politico зазначає, що кампанія Трампа не відповіла на запит про коментарі, а RNC відмовилася від коментарів.

МіГ - 29 був розроблений Радянським Союзом в 1970-х роках для боротьби з американськими винищувачами.

Їх поява в передвиборній рекламі пов'язана з недавніми повідомленнями співробітників розвідки про те, що російський уряд втручається у вибори в США, намагаючись зашкодити Джо Байдену, кандидату від Демократичної партії, щоб підвищити шанси Трампа на перемогу.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампвиборипрезидент
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