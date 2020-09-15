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Штаб Трампа использовал в предвыборной рекламе изображения российских истребителей

Вторник, 15 сентября 2020, 11:50

В рекламе по сбору средств для предвыборной кампании президента США Дональда Трампа использовали стоковую фотографию с изображением российских истребителей и оружия для иллюстрации призыва "поддержать наши войска".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Объявление, которое позже удалили, было сделано комитетом Trump Make America Great Again, который управляется республиканским Национальным комитетом (RNC) и кампанией Трампа. Стокове изображение показывает силуэты пяти солдат на фоне заката, над их головами пролетают три самолета.

Пьер Шпрей, который помогал проектировать самолеты ВВС США, сказал Politico, что самолеты, использованные в рекламе, это "безусловно Миг-29". Об этом же говорит и директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов.

"Я рад видеть, что Миг-29 поддерживает наши войска", - сказал Шпрей. Пухов отметил, что по крайней мере один из солдат на снимке также имел при себе автомат АК-74 российского производства.

 

Изображение в рекламе - это стоковая фотография, доступна на Shutterstock.com с названием "силуэты солдат и военно-воздушных сил на фоне закатного неба".

Politico отмечает, что кампания Трампа не ответила на запрос о комментариях, а RNC отказалась от комментариев.

Миг - 29 был разработан Советским Союзом в 1970-х годах для борьбы с американскими истребителями.

Их появление в предвыборной рекламе связана с недавними сообщениями сотрудников разведки о том, что российское правительство вмешивается в выборы в США, пытаясь помешать Джо Байдену, кандидату от Демократической партии, чтобы повысить шансы Трампа на победу.

Темы: СШАТрампвиборыпрезидент
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