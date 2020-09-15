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Синоптики розповіли, коли чекати дощів

Вівторок, 15 вересня 2020, 12:25

Найближчої доби в Україні буде сухо і відносно тепло, а під кінець тижня очікуються дощі і грози.  

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 16 вересня тепло, без опадів, уночі та вранці в західних областях місцями туман, вночі +10-15°, на узбережжях морів до 18°; удень +25-30°, у північно-східній частині та в Карпатах +21-26°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в середу без опадів, вночі +13-15°, удень +26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у столиці 16 вересня найвища температура вдень була +29,6° у 1903 році, найнижча вночі +1,1° у 1889 році.

17 вересня уночі без опадів, удень у західних, північних та Вінницькій областях короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі +11-16°, на узбережжях морів до +18°, на північному сході країни +7-12°; удень +25-30°, у західних областях температура знизиться до +18-23°.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, удень у західних і північних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві в четвер вночі без опадів, +14-16°, удень короткочасний дощ, гроза, +27-29°. Вітер переважно південний 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с.



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