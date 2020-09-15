Синоптики рассказали, когда ждать дождей

В ближайшие сутки в Украине будет сухо и относительно тепло, а под конец недели ожидаются дожди и грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 16 сентября тепло, без осадков, ночью и утром в западных областях местами туман, ночью +10-15°, на побережье морей до +18°; днем +25-30°, в северо-восточной части и в Карпатах +21-26°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в среду без осадков, ночью +13-15°, днем +​​26-28°.

скриншот с meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 16 сентября самая высокая температура днем ​​была +29,6° в 1903 году, самая низкая ночью +1,1° в 1889 году.

17 сентября ночью без осадков, днем ​​в западных, северных и Винницкой областях кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +11-16°, на побережье морей до +18°, на северо-востоке страны +7-12°; днем +25-30°, в западных областях температура снизится до +18-23°.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

скриншот с meteo.gov.ua

В Киеве в четверг ночью без осадков, +14-16°, днем ​​кратковременный дождь, гроза, +27-29°. Ветер южный 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.