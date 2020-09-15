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У Білорусь перекинули десантні війська РФ

Вівторок, 15 вересня 2020, 12:36

До Білорусі для участі у військових навчаннях прибула група російських десантників.

Джерело: сайт Міністерства оборони Білорусі

Деталі: Згідно з повідомленням, підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил Росії передислокувалися на полігон Брестський для участі в плановому спільному білорусько-російському тактичному навчанні "Слов'янське братство-2020".

За даними Міноборони, всього в практичних діях буде задіяно до 1 500 російських і білоруських військовослужбовців, понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки.

У відомстві зазначили, що після завершення навчань російські військові повернуться на батьківщину.

Навчання проводяться на полігоні Брестський, в Брестському районі і на ділянці річки Мухавець з 21 по 23 вересня.

Дослівно: "В ході навчання військовослужбовці двох країн відпрацюють питання спільних дій при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом, обміняються досвідом організації та ведення спеціальних дій при виконанні контртерористичних завдань.

Особливістю навчання стане виконання навчально-бойових завдань в нічних умовах, в тому числі здійснення маршів, практичне десантування, форсування водних перешкод і етап бойової стрільби".

Українська правда
Теми: БілорусьРосіяармія


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