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В Беларусь перебросили десантные войска РФ

Вторник, 15 сентября 2020, 12:36
В Беларусь перебросили десантные войска РФ

В Беларусь для участия в военных учениях прибыла группа российских десантников.

Источник: сайт Министерства обороны Беларуси

Детали: Согласно сообщению, подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России передислоцировались на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020".

По данным Минобороны, всего в практических действиях будет задействовано до 1 500 российских и беларусских военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

В ведомстве отметили, что после завершения учений российские военные вернутся на родину.

Учения проводятся на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец с 21 по 23 сентября.

Дословно: "В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач.

Особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы".

Украинская правда

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Темы: БеларусьРосcияармия
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