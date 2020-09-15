Рада офіційно засудила дії Лукашенка

Верховна Рада України зробила офіційну заяву, в якій засудила дії влади Білорусі та закликала її налагодити "цивілізований і демократичний діалог із суспільством із метою вирішення кризової ситуації, що склалася в країні".

Джерело: засідання парламенту у вівторок

Деталі: За відповідний проєкт постанови №3053а проголосували 228 народних депутатів з 226 необхідних.

Таким чином Рада висловила стурбованість щодо ситуації в Білорусі, яка склалася після президентських виборів. Український парламент не вважає їх ані вільними, ані чесними, а такими, що пройшли з чисельними суттєвими порушеннями.

На думку Ради, це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Білорусі не відображають реального волевиявлення білоруських громадян, а мирні протести, що стихійно розпочалися по всій країні, жорстко придушуються білоруською владою.

ВР засуджує методи білоруської влади з вирішення ситуації в країні, висловлює неприпустимість залучення сил РФ та ОДКБ для нормалізації ситуації і закликає долати кризу в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.