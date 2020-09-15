Рада официально осудила действия Лукашенко

Верховная Рада Украины сделала официальное заявление, в котором осудила действия властей Беларуси и призвала их наладить "цивилизованный и демократический диалог с обществом с целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в стране".

Источник: заседание парламента во вторник

Детали: За соответствующий проект постановления №3053а проголосовали 228 народных депутатов из 226 необходимых.

Таким образом Рада выразила обеспокоенность относительно ситуации в Беларуси, которая сложилась после президентских выборов. Украинский парламент не считает их ни свободными, ни честными, а такими, которые прошли с многочисленными существенными нарушениями.

По мнению Рады, это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления белорусских граждан, а мирные протесты граждан, которые стихийно начались по всей стране, жестко подавляются белорусскими властями.

ВР осуждает методы белорусских властей по разрешению ситуации в стране, считает недопустимым привлечение сил РФ и ОДКБ для нормализации ситуации и призывает преодолевать кризис демократическим путем с привлечением независимых международных посредников.