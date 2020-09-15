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Пригоди гвінейців в Україні: зістрибнули з судна і з рятувальним кругом дісталися берега

Вівторок, 15 вересня 2020, 13:01

Прикордонники затримали на Миколаївщині трьох незаконних мігрантів, які прибули з Гвінеї.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Охоронці кордону Херсонського загону напередодні затримали незвичну групу іноземців. Чоловіки африканської зовнішності йшли узбіччям автомобільної дороги в Очаківському районі.

Як розповіли прикордонникам затримані іноземці – вони є громадянами Республіки Гвінея, пробралися на іноземне судно, коли останнє завантажувалось в порту Гвінеї. Майже три тижні вони переховувались в палубному крані, в носовій частині судна та у рятувальній шлюпці.

Корабель прибув до пункту пропуску "Дніпро-Бузький МТП". Під час оформлення судна українські прикордонники виявили цих трьох нелегальних мігрантів без документів, що посвідчують особу. Прикордонники не допустили їх сходження на берег та до відправлення судна вони перебували під охороною.

Після оформлення на відхід з порту суховантаж вирушив за маршрутом в зворотному напрямку і мігранти вирішили зістрибнути з теплоходу.

Вже надвечір, під час слідування Дніпро-Бузьким лиманом до Чорного моря, нелегали втілили свій план, прихопивши рятувальний круг. Так їм вдалося дістатися українського берега.

Наразі іноземців затримали та доправили до прикордонного підрозділу. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба


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