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Приключения гвинейцев в Украине: спрыгнули с судна и со спасательным кругом добрались до берега

Вторник, 15 сентября 2020, 13:01
Приключения гвинейцев в Украине: спрыгнули с судна и со спасательным кругом добрались до берега

Пограничники задержали в Николаевской области трех незаконных мигрантов, прибывших из Гвинеи.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Охранники границы Херсонского отряда накануне задержали необычную группу иностранцев. Мужчины африканской внешности шли по обочине автомобильной дороги в Очаковском районе.

Как рассказали пограничникам задержанные иностранцы - они являются гражданами Республики Гвинея, пробрались на иностранное судно, когда последнее загружалось в порту Гвинеи. Почти три недели они скрывались в палубном кране, в носовой части судна и в спасательной шлюпке.

Корабль прибыл в пункт пропуска "Днепро-Бугский МТП". Во время оформления судна украинские пограничники обнаружили этих трех нелегальных мигрантов без документов, удостоверяющих личность. Пограничники не пустили их на берег и до отправления судна они находились под охраной.

После оформления на отход из порта сухогруз отправился по маршруту в обратном направлении и мигранты решили спрыгнуть с теплохода.

Уже вечером, во время следования Днепро-Бугского лимана в Черное море, нелегалы ​​воплотили свой план, прихватив спасательный круг. Так им удалось добраться до украинского берега.

На данный момент иностранцев задержали и доставили в пограничное подразделение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба
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